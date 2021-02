Detenen una parella a Màlaga per estafes relacionades amb la venda de cadells a través d'internet

Utilitzaven la identitat d'una jove -aliena als fets- per formalitzar els contractes de compravenda

Actualitzada 16/02/2021 a les 17:34

Una parella de 33 i 35 anys ha estat detinguda per la Policia Nacional a Màlaga per, presumptament, haver estafat a gairebé una vintena de persones en diferents parts del territori nacional amb la venda de cadells a través d'internet.Els arrestats, tots dos de nacionalitat espanyola, han estat detinguts pels presumptes delictes d'estafa i usurpació d'identitat, segons han informat la Policia.Segons les perquisicions, els investigats cobraven una quantitat de diners com a senyal o avançament i una vegada rebut els diners, no enviaven els animals i tallaven tota comunicació amb les víctimes.Per efectuar aquestes transaccions, suposadament utilitzaven la identitat d'una jove -aliena a la trama- per formalitzar els contractes de compravenda.Aquesta investigació va començar després de la denúncia d'un dels afectats que comunicava com havia estat víctima d'un engany a través d'internet.El denunciant va comprar un gos i, després d'ingressar els diners acordats, el venedor no li va lliurar l'animal ni li va retornar els diners.Agents especialitzats del Grup de Delictes Tecnològics de la Comissaria de Fuengirola es van fer càrrec de la investigació i van localitzar a una vintena de persones afectades per aquests mateixos fets en tot el territori nacional.Inicialment, els arrestats contactaven en persona amb les víctimes, arribant a lliurar en una ocasió un cadell amb problemes de salut - per estar mal cuidat-.Posteriorment, van perfeccionar l'engany, evitant citar-se amb els perjudicats per a dificultar la seva posterior identificació i els demanaven una quantitat de diners com avançament no superior a 400 euros.Segons la Policia, tot apunta al fet que l'objectiu de sol·licitar aquesta quantitat no era un altre que evitar que el delicte produït fos considerat com a greu.Per a formalitzar el contracte de compravenda, els autors de la trama utilitzaven la identitat d'una jove, que va presentar denúncia en tenir coneixement de la utilització de les seves dades de filiació.El perjudici econòmic causat ascendeix a 9.070 euros i fins avui els investigadors han trobat 19 persones perjudicades, encara que no es descarta trobar més víctimes.