Desallotgen una festa il·legal a Saragossa amb gairebé 100 persones sense mascareta

Es va detenir a un noi de 25 anys que va insultar, amenaçar i intentar agredir a un dels agents

Actualitzada 15/02/2021 a les 19:18

La Policia Local de Saragossa va desallotjar aquest diumenge una festa a la Sala Bowie, al barri de San José, on es concentraven 92 persones que ballaven i consumien begudes alcohòliques, sense portar mascareta i sense guardar distàncies, en un local amb un aforament màxim de 30 persones.La intervenció de la Unitat de Suport Operatiu (UAPO) de la Policia Local es va produir a les 17.15 hores del 14 de febrer al carrer Monestir de Rueda, on es troba la sala, ha informat l'Ajuntament de Saragossa.A més de les corresponents 92 denúncies a les persones que es trobaven en la festa, va ser detingut un dels presents, de 25 anys, que va insultar, amenaçar i intentar agredir a un dels agents en el moment en el qual es realitzaven les identificacions.La Policia Local de Saragossa va denunciar igualment al responsable de l'establiment per exercir activitat sense autorització, i per l'incompliment de les mesures sanitàries i l'excés d'aforament.