Apunyala a un excompany de feina que es va negar a deixar-li el mòbil

Actualitzada 15/02/2021 a les 18:50

Un home ha estat detingut per, presumptament, apunyalar a l'espatlla amb una arma blanca a un ex company de feina després de demanar-li el telèfon mòbil i que la víctima es negués.Els fets van tenir lloc divendres passat prop de l'avinguda de la Libertad d'Alacant i quan els agents es van personar al lloc van trobar al ferit dempeus i amb una ferida d'arma blanca a l'espatlla, segons han informat fonts policials en un comunicat.La víctima va assegurar als agents de la policia local que un ex company de feina li havia demanat el telèfon mòbil i en negar-se, li havia clavat un ganivet a l'altura de l'omòplat esquerre.El ferit va ser auxiliat per un motorista que passava per la zona, que li va retirar el ganivet de l'espatlla i es va esperar al seu costat fins a l'arribada dels serveis d'emergència, mentre que l'agressor va reconèixer els fets quan el van anar a buscar al seu domicili i va ser traslladat a dependències policials.