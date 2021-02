Mor l'home acusat d'haver calat foc a l'Hospital de Cádiz

Ha patit una parada cardíaca en el seu mòdul penitenciari de l'Hospital de Puerto Real.

Actualitzada 14/02/2021 a les 18:01

L'home acusat d'haver calat foc a l'Hospital Puerta del Mar de Cádiz dimecres passat, R.G.R.F, de 63 anys, ha mort aquesta nit en el mòdul penitenciari de l'Hospital de Puerto Real (Cádiz) després d'haver sofert una fallada cardíaca.Segons han confirmat a Efe fonts policials i de la Junta de Andalucía, el detingut ha mort després de complicar-se en les últimes hores el seu ja delicat estat de salut, ja que, a més d'haver donat positiu en coronavirus, presentava diverses patologies greus, per les quals portava diversos dies ingressat.Dimecres passat, segons la recerca de la Policia Nacional, va calar foc a la seva habitació de la sisena planta, reservada per a pacients covid, i va tractar de fer-ho en diverses estades més amb un encenedor i gel hidroalcohòlic fins que va ser reduït per dos agents.Aquella nit va ser traslladat al mòdul penitenciari de l'Hospital de Puerto Real, i la titular del Jutjat número u de Cádiz va ordenar el divendres el seu ingrés a la presó després de prendre-li declaració telemàticament, encara que va romandre en el centre sanitari a causa del seu estat de salut.Segons fonts policials i sanitàries, el detingut, a causa de les seves greus patologies, patia episodis de confusió i de pèrdua de la realitat.L'incendi va obligar a desallotjar planta i mitja de l'hospital gadità i a reubicar a 60 pacients covid en altres zones de l'hospital, encara que la ràpida intervenció dels cossos de seguretat i el personal sanitari va evitar que ningú resultés ferit.