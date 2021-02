Mata a la seva dona amb una carabina en Majadahonda (Madrid) i intenta suïcidar-se

La víctima ja hi havia expressat que patia maltractament, però mai va denunciar

Actualitzada 14/02/2021 a les 17:22

Un home de 62 anys, J.A., ha matat en la matinada d'aquest diumenge a la seva dona d'un tret amb una carabina en el seu domicili de Majadahonda (Madrid) i després ha intentat suïcidar-se amb la mateixa arma, encara que la Guàrdia Civil ho ha evitat i està detingut a l'hospital Puerta de Hierro de la localitat.La víctima, M.A.P., de 52 anys i amb la qual el detingut va tenir cinc fills, ja havia expressat en alguna ocasió que sofria maltractament, però mai va voler denunciar ni identificar al seu supòsit agressor, per la qual cosa no hi ha constància d'antecedents de violència masclista en la base VioGen.De totes maneres, tot apunta a un nou cas de violència masclista, que de confirmar-se seria el tercer crim d'aquesta mena de l'any si es confirma també el perpetrat el dia 12 en Sestao (Bizkaia).Els fets van ocórrer sobre la una de la matinada quan l'home presumptament va disparar a la seva dona amb una carabina del calibre 22.Els agents de la Policia Local de Majadahonda van ser els primers a arribar i a socórrer al carrer a la dona acompanyada de la seva filla, de 22 anys, que treballa en un gran comerç d'alimentació situat prop de la casa.L'esposa estava en el sòl inconscient en parada cardiorespiratòria, per la qual cosa els policies van realitzar maniobres de suport vital bàsic fins que va arribar una UVI Mòbil del SUMMA 112.A pesar que els serveis d'emergència van continuar practicant maniobres de reanimació pulmonar avançada durant 45 minuts, finalment només van poder confirmar la seva defunció.De manera paral·lela, l'home es va atrinxerar a la casa i fins al lloc es va desplaçar la Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC) de la Guàrdia Civil.Per a avaluar la situació, fins i tot, diversos policies locals van accedir a balcons d'habitatges annexos per a veure l'interior de la casa.Finalment, a les 1.50 hores, els agents van accedir a l'interior del domicili i van trobar a l'home amb diverses ferides d'arma de foc en el hemitórax i en el coll.Va ser sedat i intubat pels sanitaris, els qui posteriorment li van traslladar a l'hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, on roman detingut.Al principi la seva vida no corre perill i roman estable dins de la gravetat de les seves lesions, segons han informat a Efe fonts sanitàries.Els efectius d'emergències també van haver d'atendre per una crisi d'ansietat i per una ferida de bala a la cama a la filla del matrimoni, que va ser traslladada al mateix hospital madrileny, però aquest matí ja ha rebut l'alta.El presumpte autor no tenia denúncies prèvies per violència de gènere, però els residents sí que recorden, fa anys, episodis de violència entre els cònjuges.«Sentim crits i el dia després la dona va sortir al carrer amb ferides en la cara», han relatat a Efe testimonis de l'homicidi que ha sacsejat Majadahonda la matinada d'aquest diumenge.Segons han manifestat a Efe fonts pròximes a la recerca, encara que no hi havia antecedents, un equip de violència de gènere de Majadahonda es va entrevistar en el seu moment amb la dona, que va posar de manifest que sofria maltractaments, però no va voler ni presentar denúncia ni facilitar dades d'identificació de l'autor.Aquest matrimoni, que té cinc fills -quatre dones i un home-, segons els veïns, portava més d'una dècada vivint en aquesta tranquil·la zona d'habitatges unifamiliars en aquest municipi del nord-oest de la regió.Els veïns han qualificat a l'home com una persona introvertida, fins i tot «sorruda», però de la dona han afirmat que era «agradable». «Eren sorollosos, es dedicaven al negoci de la ferralla i fins i tot treballen a casa amb les peces que recol·lectaven», han afegit.Al costat de la porta del xalet, situat en el número 3 del carrer Oeste, encara seguia aparcada aquest diumenge la furgoneta del detingut amb elements sanitaris del treball dels metges en el lloc del succés.