Un jurat jutja a l'home acusat d'esquarterar a la seva parella a Vinaròs

L'home va assassinar presumptament la seva parella a Vinaròs i la va enterrar a Ulldecona

Actualitzada 13/02/2021 a les 13:54

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Castelló jutjarà dilluns que ve -mitjançant el procediment del jurat- a un jove acusat d'assassinar a la seva parella a Vinaròs, a la qual suposadament hauria esquarterat per a després enterrar el seu cos a Ulldecona.Segons explica l'escrit d'acusació de la Fiscalia, l'acusat, a la presó des del 5 d'abril de 2019 i que tenia 22 anys quan van ocórrer els fets, mantenia una relació sentimental amb la víctima, de 26 anys, des de 2018 i compartien domicili a Vinaròs.Sempre segons el fiscal, els fets van ocórrer en la nit del 17 de febrer de 2019 quan la parella va tornar al domicili sobre les 4.00 de la matinada després d'haver mantingut una discussió en una discoteca.A les 4.40 hores, després d'una nova discussió, l'acusat hauria colpejat en diverses ocasions a la víctima i es va anar de nou a la discoteca, a la qual va acudir ella poc més tard després d'haver-se pentinat i canviat de roba, romanent tots dos allí fins que a les 6.00 hores van tornar de nou al seu domicili.Una vegada a la casa, l'acusat, amb l'ànim de posar fi a la vida de la seva parella, i de manera sorprenent, la va colpejar diverses vegades al cap i diferents parts del cos causant-li nombroses lesions greus que li van causar la mort.Posteriorment, entre el 17 i el 21 de febrer l'acusat, al costat d'una tercera persona no identificada, va procedir a esquarterar el cadàver de la víctima i es va desfer de les restes mortals transportant-los en un vehicle que li havia prestat un company fins a una finca rústica a Ulldecona (Tarragona) on els va enterrar.El processament va vendre el telèfon de la víctima a un amic i davant la insistència d'amics i de la família de la víctima per a conèixer el seu parador va dir que havien discutit i que ella, voluntàriament, havia abandonat el domicili.La denúncia de la desaparició de la jove es va interposar el 7 de març i es va iniciar una recerca que va donar com a resultat la detenció del presumpte assassí el 5 d'abril, mentre que el cos de la jove va ser finalment localitzat el 7 d'abril.L'escrit de Fiscalia indica que els fets són constitutius d'un delicte d'assassinat i demana per a l'acusat la imposició d'una pena de presó de 25 anys, a més d'una indemnització per a la família de la víctima de 210.000 euros per danys morals.