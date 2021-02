Set detinguts a Málaga per l'agressió a un menor que va haver de ser ingressat en UCI

Els presumptes autors de l'agressió van causar un traumatisme cranioencefàlic a un menor de 16 anys

Actualitzada 13/02/2021 a les 13:16

Set joves, quatre d'ells menors d'edat, han estat detinguts per la Policia a Màlaga com a presumptes autors de l'agressió a un altre menor de 16 anys que va sofrir un traumatisme cranioencefàlic pel qual va haver de ser ingressat en l'UCI d'un hospital.L'agressió es va produir en els voltants d'un centre docent de la capital malaguenya, encara que els presumptes autors no estudien en ell, ha informat aquest dissabte en un comunicat la Policia, que manté oberta la recerca, per la qual cosa no descarta noves detencions.La recerca es va iniciar arran de la denúncia de la família de la víctima, que va explicar que l'agressió es va produir el passat 5 de febrer al migdia, a la sortida del menor de l'institut, quan li esperava un grup de joves en actitud hostil.Els agressors li van propinar nombrosos cops, per la qual cosa la víctima va arribar a perdre la consciència i va ser socorreguda per docents del centre educatiu.A conseqüència de l'atac, que podria estar motivat per desavinences d'índole sentimental, l'agredit va sofrir un traumatisme cranioencefàlic, amb pronòstic clínic greu.Segons les perquisicions, durant l'atac, un dels agressors va emprar un puny americà, i també es va esgrimir una arma blanca contra un docent que va tractar de separar a les parts.La recerca s'ha centrat en l'anàlisi exhaustiva de xarxes socials dels supòsits responsables, ja que cap pertanyia al centre docent, així com en els testimoniatges de diversos testimonis que van presenciar els fets.