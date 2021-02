Troben 18 bosses amb presumptes restes humanes a l'oest de Mèxic

Van ser localitzades a una zona propera a l'estadi Akron, de l'equip de futbol Guadalajara

Actualitzada 12/02/2021 a les 14:03

Almenys 18 bosses que presumptament contenien restes humanes van ser trobades dijous a la ciutat de Zapopan, estat de Jalisco, oest de Mèxic, va informar la Fiscalia de l'entitat.La troballa va ser al circuit JVC que alberga a l'estadi Akron, de l'equip de futbol Guadalajara, i és el segon que es registra a la zona en les dues últimes setmanes.En un comunicat, la Fiscalia de l'Estat va indicar que agents de la institució duen a terme les primeres recerques entorn de la troballa registrada la tarda d'aquest dijous.La Fiscalia va relatar que policies municipals que realitzaven un recorregut de vigilància sobre el circuit JVC «van localitzar una extremitat humana, per la qual cosa van donar avís de la troballa i van sol·licitar comandament i conducció d'un agent del Ministeri Públic».Va agregar que en ampliar la cerca d'indicis «entre la mala herba d'un petit barranc, a un costat d'un pas a desnivell van ser trobades, fins al moment i de manera preliminar 18 bosses de plàstic en color negre lligades amb cinta platejada a l'interior de les quals pel que sembla hi ha restes humanes».La FGE va indicar que el personal de l'Institut Jalisciense de Ciències Forenses s'encarregarà de traslladar les bosses amb els indicis a les seves instal·lacions per a la seva anàlisi i determinar amb exactitud la quantitat de cossos què hi ha en aquestes.En la mateixa zona, el passat 29 de gener es van trobar restes humanes en quatre bosses i amb les d'aquest dia sumen 22.Aquell mateix dia, el sotssecretari de Drets Humans Població i Migració, Alejandro Encinas, va informar que entre 2006 i gener de 2021 més de 82.000 persones han desaparegut a Mèxic.