Detinguts dos menors per un delicte d'assetjament escolar

La víctima va haver de ser ingressada per un episodi d'autolesions

Actualitzada 12/02/2021 a les 14:10

La Guàrdia Civil de Toledo ha detingut a un noi de 14 anys i una noia de 15 per un delicte d'assetjament escolar a un altre menor des que es va iniciar el present curs escolar, i pel qual va haver de ser ingressat en un centre hospitalari per un episodi d'autolesions.Segons ha informat aquest divendres la Guàrdia Civil en una nota de premsa, els pares del menor van interposar el passat 1 de febrer una denúncia a Esquivias (Toledo) per un delicte d'assetjament escolar que estava patint el seu fill per part de diversos companys de classe de l'Institut d'Educació Secundària.La víctima, a conseqüència d'aquest assetjament, va haver de ser ingressada en un centre hospitalari de Madrid després de patir un episodi d'autolesions.L'equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Illescas (Toledo) es va fer càrrec de la investgiació i va comprovar que l'assetjament contra aquest menor era comès per dos companys, un noi de 14 anys i una noia de 15, principalment en l'àmbit escolar, amb insults, vexacions i amenaces, fins i tot agressions físiques, però continuava fora d'aquest àmbit a través de les xarxes socials.La Guàrdia Civil va procedir dilluns passat a la detenció d'aquests dos menors per un delicte d'assetjament contra la llibertat, considerat com 'bullying', per la qual cosa van ser posats a la disposició de la Fiscalia de Menors de Toledo.L'institut armat ha recordat que aquest assetjament, on un o diversos alumnes insulten, amenacen, colpegen o roben a un altre o altres companys de manera reiterada en el temps i que té lloc en els centres docents, es converteix en un fet delictiu, i tots aquells que el presencien tenen l'obligació de denunciar.