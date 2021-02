Un estatunidenc es compra un Lamborghini en rebre 3,9 milions de dòlars en ajudes per la covid-19

S'ha declarat culpable de frau davant un tribunal del sud de Florida

Actualitzada 11/02/2021 a les 18:59

David Hines, acusat d'obtenir fraudulentament 3,9 milions de dòlars en ajudes federals per empreses afectades per la covid-19 i utilitzar part dels diners per comprar un Lamborghini i donar-se altres luxosos capritxos, s'ha declarat culpable davant un tribunal del sud de Florida.L'audiència es va celebrar dimecres via Zoom i en la mateixa va quedar decidit que Hines, resident a Miami, rebrà sentència a l'abril, segons han informat aquest dijous mitjos locals.El cas de Hines va tenir un gran ressò a Florida, un estat molt afectat econòmicament per la pandèmia on es van produir moltes queixes per la dificultat i la lentitud dels tràmits per a obtenir les ajudes federals.A Hines, que tenia 29 anys quan va ser detingut al juliol passat, les autoritats li van confiscar un Lamborghini Huracan valorat en 318.000 dòlars i la suma de 3,4 milions de dòlars en comptes bancaris.D'acord amb la informació proporcionada per la Fiscalia quan va ser detingut, Hines va sol·licitar els crèdits a fons perdut del Programa de Protecció de Salaris a nom de diverses empreses per suposadament pagar els salaris dels seus treballadors durant el tancament d'activitats per la pandèmia.Hines va ser acusat d'un càrrec de frau bancari, un altre de declaració falsa a una institució financera i un tercer per transaccions amb guanys il·legals.Aparentment va sol·licitar ajudes per 13,5 milions de dòlars en nom de diferents companyies i a través d'una institució financera va aconseguir que li desemborsessin 3,9 milions de dòlars.Però va aixecar sospites i una investigació va descobrir que no havia pagat cap salari però sí havia pagat per la compra d'objectes de luxe i estades en hotels de Miami Beach.