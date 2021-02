Detingut un pacient de covid de 63 anys que va incendiar la seva habitació a l'hospital de Cadis

L'incendi va obligar a desallotjar a uns cinquanta pacients que estaven ingressats a la planta

La Policia ha detingut a un pacient de covid-19 acusat de provocar un incendi en una habitació de la sisena planta de l'hospital universitari Puerta del Mar de Cadis en la qual estava ingressat i que va de ser desallotjada.L'incendi va obligar a desallotjar a uns cinquanta pacients de coronavirus que estaven ingressats en aquesta zona de l'hospital, habitualment dedicada a atendre malalties digestives i ara a pacients amb covid.La delegada de la Junta d'Andalusia a Cadis, Ana Mestre, que ha acudit al lloc, ha explicat que tots els pacients han estat traslladats a altres zones de l'hospital.Encara que l'hospital de San Carlos, en San Fernando, havia preparat una planta per si fos necessari evacuar-los allí, finalment no ha estat necessari i els pacients han estat reubicats en àrees covid de l'hospital de la capital gaditana.El subdelegat del Govern a Cadis, José Pacheco, ha destacat la coordinació i la rapidesa amb la qual han treballat els sanitaris, els serveis de seguretat de l'hospital, la Policia i els Bombers perquè el desallotjament es fes amb rapidesa, sense que en cap moment els pacients amb covid tinguessin contacte amb els que no pateixen aquesta malaltia contagiosa i sense que les flames s'estenguessin.El foc es va originar poc abans de les 19.30 hores. Els serveis d'emergència van telefonar a la Policia Nacional informant que hi havia un incendi provocat en la sisena planta de l'Hospital Universitari Porta de la Mar.En un acció «molt ràpida, en qüestió de minuts», segons el subdelegat del Govern, agents de la Policia Nacional van arribar a l'hospital i es van posar els vestits EPI per accedir a la planta sisena en la qual s'havia originat l'incendi.Mentre els sanitaris desallotjaven als malalts, els agents van aconseguir localitzar i immobilitzar al presumpte autor de l'incendi, que havia fugit fins a una planta més amunt, la setena, també dedicada ara a malalts de coronavirus.Mentrestant, personal de l'hospital, bombers i altres efectius segellaven l'àrea, perquè el foc i l'intens fum no es propagués per altres dependències.Les flames van afectar dues habitacions de l'hospital. El detingut, de 63 anys, va ser traslladat sota vigilància policial a una àrea de malalts Covid de l'hospital de Puerto Real.