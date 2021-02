Brasil: una dona mor d'un infart en conéixer la mort del fill per covid

El fill havia rebutjat ser intubat i quan va acudir a l'hospital no van poder fer res per salvar-lo

Actualitzada 11/02/2021 a les 13:58

El coronavirus va colpejar doblement a una família al Brasil. El fill de María Eustáquia da Silva va morir per covid-19 dilluns passat a la localitat de Ceres (Goiás). Una notícia tràgica que donaria lloc a una altra terrible: la mare de 69 anys va patir un infart i va morir en ser informada de la defunció del seu fill, segons informa ' Globo '.Irapuã Francisco da Silva, de 44 anys, havia estat diagnosticat de coronavirus una setmana abans de morir. No obstant això, no va voler ser ingressat a l'hospital en descartar ser intubat. El virus va atacar els seus pulmons provocant-li una falta d'aire que el va obligar a tornar a l'hospital.Ja era massa tard. Quan va ingressar eal centre hospitalari es trobava en estat greu. Va morir al poc temps. Mentrestant, la seva mare esperava a casa notícies sobre l'estat de salut del fill.La trucada que va rebre anunciant-li la tràgica notícia li va provocar un infart. Els serveis d'emergència es van desplaçar immediatament a casa seva. La dona estava en parada cardiorespiratòria i se li va fer una maniobra de reanimació cardiopulmonar (RCP). Va arribar a l'hospital encara amb vida, però allí va morir.Segons el relat d'un familiar, Irapuã va començar a sentir febre a principis de febrer i va buscar ajuda mèdica. La PCR va ser positiva i va indicar que el 75% dels seus pulmons estaven compromesos.Després del primer rebuig a ser intubat va acudir a l'hospital en estat greu. Encara així, va declinar ser intubat fins als últims moments de la seva vida. Aquest fet va influir decisivament en la seva defunció.Tant ell com la seva mare van ser enterrats dimarts passat a Ceres. Precisament en aquesta localitat es va identificar el dilluns una nova variant del coronavirus. L'Institut Adolfo Lutz, Laboratori Nacional de Salut Pública del Brasil, va analitzar la mostra i va detectar una nova soca anomenada P2. Una habitant de Ceres és la portadora.