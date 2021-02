Jutgen l'acusat de violar una companya de feina i agredir sexualment una menor

«Consentides»

El cas que ha arribat a judici aquest dimecres a la secció tercera de l'Audiència de Girona es remunta a la matinada del 26 de juny del 2016. Dues noies van acabar denunciant l'acusat per haver-les agredit sexualment durant la festa major de Palamós.La primera agressió denunciada va tenir lloc cap a les quatre de la matinada, segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia. Al judici, al víctima, que aleshores tenia 17 anys, ha explicat que va coincidir a la zona de barraques amb l'acusat, quan li va anar a demanar si tenia un cigarret. Ell li va respondre que no en tenia però que, si volia, l'acompanyava a aconseguir-ne un.D'aquesta manera, apunten les acusacions, l'acusat va guiar la noia fins a la part posterior d'una de les barraques. Un cop allà, ha explicant la víctima, el processat va començar a intentar fer-li petons mentre la subjectava per la cintura. Quan se'n va intentar desempallegar, ha continuat explicat, el jove la va empènyer amb força contra una taula. En aquest punt, però, l'exparella de la noia va veure que «ella volia marxar i ell no la deixava» i la va anar a socórrer.Una hora i mitja més tard, cap a les 5.30 de la matinada, el processat es va trobar amb una companya de feina. Es coneixien, exposen les acusacions, perquè treballaven al mateix restaurat de La Fosca. També amb l'excusa de fumar, van anar junts fins a la platja, a uns «50 o 60 metres de la zona de les fires».Segons ha relatat la víctima, mentre estaven a la sorra el processat la va intentar petonejar però li va dir que «no volia res amb ell». El processat, però, la va rodejar amb els braços i va començar a empènyer fins a aconseguir estirar-la damunt la sorra. «Li vaig dir que parés i que el denunciaria, però no va parar», ha relatat la noia que ha explicat que l'acusat la va acabar violant. La fiscalia remarca que la noia «va mostrar en tot moment el seu rebuig i oposició» i va intentar repel·lir l'agressió.Després de l'atac, l'acusat va marxar de la platja i la va deixar sola. Va ser llavors quan la noia va trucar a una amiga i, juntes, van anar a buscar el seu cosí per explicar-li allò que havia passat.Les dues noies han explicat que només es coneixien de vista i que van coincidir al matí a comissaria denunciant els fets.El processat ha negat les acusacions. Segons ha declarat al judici, tant els tocaments com les relacions sexuals plenes van ser «consentides». L'acusat afirma que no sap per què el van denunciar però sosté que podia ser perquè les dues noies parlessin entre elles i que actuessin per «gelosia» perquè no els hi agradés que hagués estat amb les dues aquella nit o per ocultar una «infidelitat» a les seves parelles.A l'Audiència de Girona també han declarat dos amics del processat que van passar la nit amb ell i han assegurat que no van veure res estrany.La fiscalia sol·licita 12 anys de presó per un delicte violació i un delicte d'agressió sexual. També sol·licita 10 anys de llibertat vigilada i que no es pugui apropar a menys de 300 metres de les víctimes durant 5 anys. En concepte de responsabilitat civil, vol que les indemnitzi amb 6.000 i 10.000 euros. Les dues acusacions particulars demanen, en total, una condemna de 17 anys.