Denunciats 19 francesos per travessar la frontera per anar a un prostíbul

Se'ls han aixecat actes de denúncia per incompliment de la normativa covid, igual que als responsables del local

Actualitzada 10/02/2021 a les 18:32

Dinou ciutadans francesos que havien travessat la frontera, malgrat les restriccions per la pandèmia, per acudir a un prostíbul situat en un hotel de la comarca gironina de l'Alt Empordà han estat identificats en el marc d'un operatiu policial contra el tràfic d'éssers humans.Segons informa la Policia Nacional, a totes aquestes persones se'ls han aixecat actes de denúncia per incompliment de la normativa covid, igual que als responsables del local.En total, s'ha identificat a 39 clients que es trobaven a l'interior de l'establiment, així com 21 dones, amb les quals es va mantenir una entrevista reservada per a detectar casos de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.L'operatiu conjunt entre la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra s'ha desenvolupat arran d'una informació que apuntava que s'exercia la prostitució en un establiment hoteler de l'Alt Empordà, on s'incomplien a més les restriccions per la pandèmia, encara que de manera discreta per no aixecar sospites.El passat 30 de gener, els agents van dur a terme la inspecció del local, en el qual van participar des de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres a la Unitat d'Estrangeria i Documentació de La Jonquera.Els Mossos van comptar també amb unitats d'aquesta última localitat fronterera i administratives i es va rebre suport d'agents de tots dos cossos especialitzats en ordre públic per a donar seguretat al dispositiu davant el volum de clients presents en l'establiment.