Al·lega que necessita sexe amb la seva parella per saltar-se el tancament perimetral

Actualitzada 10/02/2021 a les 16:50

Un home d'uns 40 anys, veí de Múrcia, ha al·legat que buscava satisfer la necessitat bàsica de practicar sexe amb la seva parella en ser interceptat intentant saltar-se el tancament perimetral a la ciutat d'Alacant durant el passat cap de setmana.Aquest home va ser multat diumenge passat, dia 5, al voltant de les 10 hores a l'accés sud a la ciutat d'Alacant, a l'altura de l'avinguda d'Elx, quan la policia local va detenir un autobús procedent de Múrcia per comprovar si els passatgers complien amb les excepcions per arribar a Alacant, on hi ha un confinament perimetral entre divendres i dilluns al matí per frenar els contagis de la covid-19.Segons han relatat a Efe fonts policials, els agents van informar aquest home que no complia les excepcions per entrar a la ciutat i el passatger va respondre que havia llegit a la premsa, fins i tot va mostrar un retall de diari, que «les necessitats bàsiques de l'ésser humà són una excepció».I va prosseguir que anava a trobar-se amb la seva parella, a la qual feia més d'un mes que no veia, amb la intenció de mantenir relacions sexuals ja que, segons va intentar explicar als agents, el sexe és una «necessitat bàsica, com el menjar».Els policies li van aclarir que aquesta situació no es troba dins de les excepcions recollides en la normativa i que no el podien deixar entrar a Alacant, per la qual cosa se'l va sancionar i va baixar de l'autobús, la qual cosa va obligar al fet que vinguessin des de Múrcia (a uns 80 quilòmetres) per a recollir-lo, sense arribar a veure a la seva parella.