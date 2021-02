Jutgen un home per violar a una noia amb una discapacitat del 65% que era la parella del seu germà

L'acusat acumula tres sentències fermes per delictes sexuals, dos d'ells comesos contra menors d'edat

Actualitzada 09/02/2021 a les 18:50

Un violador reincident al qual s'ha jutjat aquest dimarts a l'Audiència de Girona, Edwin Enrique G., afronta una petició de pena de 15 anys de presó per abusar suposadament d'una jove amb una discapacitat del 65% que era la parella sentimental del seu germà.La fiscal ha sol·licitat també per al processament, que des de 2009 acumula tres sentències fermes per delictes sexuals, dos d'ells comeses contra menors d'edat, que no pugui acostar-se a menys de 500 metres de la víctima, que estigui deu anys en llibertat vigilada i 30.000 euros d'indemnització.El lletrat de la defensa, Joan Pere Zapata, ha reclamat l'absolució, ja que el seu client nega les acusacions.Els fets que han arribat a la secció quarta de l'Audiència i s'han jutjat a porta tancada van tenir lloc a Girona la nit del 18 de setembre de 2018, després que la víctima, que tenia una relació sentimental amb el germà del processat, que també pateix una discapacitat, deixés sense autorització el centre on residia interna.Segons l'escrit de fiscalia, la jove va ser al pis on vivia la seva parella amb la seva família sense saber que, en aquest moment, aquest es trobava en un pis tutelat en un altre carrer de la capital gironina.Edwin, de 31 anys i nacionalitat equatoriana, va ser qui va rebre a la víctima, abatuda al no trobar a la seva parella, i, «coneixedor de la disfunció psíquica», es va valer «del desconcert i confusió que tenia i es va oferir –sense facilitar-li la direcció- a portar-la a casa del seu germà, ocultant la seva veritable intenció lasciva».Segons la fiscalia, durant el trajecte, l'acusat la va conduir a un banc, on es van asseure, i, allí, la va instar a realitzar-li tocaments, i la va forçar davant la seva negativa.Després, la va portar fins a un parc municipal i va consumar la violació mentre li deia que no ho expliqués abans de portar-la a casa del seu germà.La família de la jove va denunciar la seva desaparició i va ser localitzada en aquest domicili sobre les 11.00 hores del 21 de setembre «nua, cridant desesperadament i en un estat significatiu d'alteració, sense que se li hagués administrat la medicació prescrita», segons l'escrit de la fiscal.L'acusat, segons el seu advocat, ha negat els fets i ha sostingut que, aquell dia, quan la parella del seu germà va ser a casa seva, ell i la seva parella la van acompanyar fins al seu nou pis, versió ratificada per aquesta última.Zapata també ha destacat que no s'havia trobat ADN, que no s'havien trobat lesions en la denunciant i que ni tan sols s'havia localitzat el parc on suposadament van passar els fets.L'acusat ja va ser condemnat el 2011 per la secció quarta de l'Audiència a sis anys de presó per violar a una jove durant les festes de Girona de 2009.Va sortir de la presó a l'octubre de 2015 i, el 20 de setembre de 2017, li va realitzar tocaments a una nena de sis anys, per la qual cosa va ser sentenciat el 2019 a quatre anys i mig de presó.A l'octubre de 2020, la secció tercera de l'Audiència Provincial el va tornar a jutjar i va acceptar una pena de tretze anys, sis mesos i un dia de presó per violar a una menor el matí de Sant Joan de 2019.