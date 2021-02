Investiguen la mort d'un jove de 14 anys en una baralla a Badalona

Va ser traslladat en estat crític a l'hospital, on ha mort aquest dimarts

Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'un jove de 14 anys apunyalat diumenge passat en el transcurs d'una baralla amb un altre menor en un carrer de Badalona i traslladat en estat crític a l'hospital, on ha mort aquest dimarts.Tal com ha informat la policia catalana, els fets van succeir el diumenge, al voltant de les 11 hores al carrer Torrent d'en Grau, al barri de la Bassa, on es va produir una discussió entre menors que va acabar amb un jove apunyalat.La víctima va ser assistida d'una ferida d'arma blanca pel Sistema d'Emergències Mèdiques i traslladat a l'Hospital Can Ruti de Badalona.Arran d'aquest incident, la Guàrdia Urbana va iniciar les seves perquisicions per esclarir el succeït, al mateix temps que els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per a determinar la possible implicació d'un altre menor en l'ocorregut.Segons va anunciar l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a les seves xarxes socials, l'agressor seria un altre menor, de 14 anys, que ja hauria estat «totalment localitzat».