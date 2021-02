Dos anys de presó per a un home de 96 anys que va besar i va tocar a una nena de 14 al carrer

El nonagenari es va asseure al costat de la menor, que estava en un banc del centre de la ciutat de Burgos

Actualitzada 09/02/2021 a les 18:44

El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (TSJCYL) ha ratificat la sentència de l'Audiència provincial de Burgos i manté la condemna a dos anys de presó a un home de 96 anys per besar i tocar a una nena de 14 anys al mig del carrer, la qual cosa es considera un delicte d'abús sexual, encara que en el menor grau de la pena.La sentència de l'Audiència provincial va ser recorreguda per la defensa del condemnat, argumentant una errònia vulneració de la prova i indefensió perquè «no va haver-hi tocaments, sinó frecs», la qual cosa no eliminaria el caràcter sexual de les accions de l'home.No obstant això, el TSJCYL insisteix en la «veracitat» de la versió de la menor i conclou que les accions del condemnat van suposar una «intromissió en la intimitat sexual de la víctima».En la sentència ara confirmada, es considera provat que al març de 2018, el nonagenari es va asseure al costat de la menor, que estava en un banc del centre de la ciutat.Segons el relat de la nena en la vista oral, que es va celebrar el passat 11 de novembre, l'home va començar a dir-li que era molt maca i preguntar-li si tenia parella.També li va dir que aparentava 20 anys, i la víctima li va contestar que en tenia 14.Malgrat que es trobava incòmoda, la menor va explicar que no va marxar del lloc immediatament perquè l'home li recordava al seu avi, recentment mort.No obstant això, quan la nena anava a marxar, l'home li va tocar la cama, després va intentar que besar-la a la boca i finalment li va tocar un pit.La menor va explicar l'ocorregut a unes amigues de forma gairebé immediata i va trucar a la seva mare que, en un primer moment va decidir denunciar els fets, encara que després va retirar la denúncia i va renunciar a demanar qualsevol indemnització pel bé de la seva filla.El TSJCYL assenyala en la seva resolució que la versió de la menor és «creïble» i ha estat «constant i coherent des de la primera presa de declaració per la Policia Nacional».