Detingut per apunyalar un home per l'esquena i robar-li el sou d'empleats

Actualitzada 08/02/2021 a les 22:16

Un home considerat «molt perillós» i amb nombrosos antecedents policials ha estat detingut per, presumptament, haver apunyalat per l'esquena al treballador d'una empresa de calçat de Monòver (Alacant) per robar-li les nòmines de la plantilla, uns 27.000 euros, que portava en aquest moment en una caixa.El succés va ocórrer quan l'empleat es dirigia a peu a la seu d'una de les empreses propietat del seu cap, portant els 27.000 euros destinats a pagar els sous, i va ser atacat per una persona que, esgrimint un ganivet de cuina, se li va abalançar per l'esquena, el va apunyalar a l'altura de l'espatlla, a escassos centímetres del cor, i li va treure els diners.Un testimoni va avisar immediatament als serveis d'emergències i la víctima, que va patir lesions greus, va ser traslladada a un hospital. Ja es troba donada d'alta hospitalària i es recupera del «brutal atac», han informat aquest dilluns fonts de la Guàrdia Civil.Per part seva, el sospitós, de 34 anys, estava ingressat a la presó provisional en un centre penitenciari d'Alacant quan va ser identificat pels agents com el presumpte autor dels fets.El motiu pel qual estava empresonat en aquest moment era la seva presumpta autoria en un altre robatori amb violència comès el passat 6 de gener en un supermercat de la també localitat alacantina d'Elda.A més, al juliol de 2020 havia estat arrestat a Monòver per apunyalar en la cuixa a un jove per a robar-li.