Condemnat a 15 anys de presó per deixar embarassada a la seva filla menor

L'home la va violar durant un any i mig «de manera persistent i reiterada»

Actualitzada 08/02/2021 a les 15:04

Un home ha estat condemnat a quinze anys de presó i cinc de llibertat vigilada per haver violat durant un any i mig «de manera persistent i reiterada» a la seva filla menor, d'edat a la qual va acabar deixant embarassada. La condemna, dictada a l'Audiència Provincial de Múrcia, li imposa la prohibició d'acostar-se a la seva filla durant 15 anys.La sentència, a la qual ha tingut accés Efe, inclou també una ordre d'allunyament en compliment de la qual no podrà acostar-se a menys de 100 metres d'ella durant quinze anys i el pagament d'una indemnització de 60.000 euros pels danys soferts.El relat de fets provats indica que es van produir entre agost de 2016 i gener de 2018 i que l'acusat va actuar guiat per l'ànim de satisfer els seus desitjos sexuals i aprofitant que l'esposa no estava a casa per trobar-se a la feina.Assenyala també el tribunal que una de les violacions es va produir el dia en què la noia li va comunicar que estava embarassada i ell li va dir que el sexe era una manera d'aconseguir que li baixés la regla.Igualment li va dir que no havia de dir res del que passava entre ells, ja que en cas contrari ell podria acabar a la presó i la mare es quedaria sola.La sentència indica així mateix que aquella, en declarar com a testimoni en el judici, va comentar que quan li va dir a l'acusat que la filla estava embarassada no va mostrar cap reacció ni es va interessarper saber qui podria ser el pare.En aquells dies, la mare pensava que podria ser un amic de la noia, encara que, finalment, aquesta li va comunicar el que havia passat i la va sotmetre a una interrupció voluntària de l'embaràs.