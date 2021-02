Un menor, en estat crític després d'un apunyalament a Badalona aquest diumenge

Una baralla entre dos grups de joves deixa el noi hospitalitzat greu a Can Ruti

Actualitzada 07/02/2021 a les 18:33

Un menor es troba en estat crític després de ser apunyalat en una baralla entre dos grups de joves al número 24 del carrer Torrent d'en Grau de Badalona. Segons ha informat a l'ACN el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el noi ha estat traslladat a l'Hospital de Germans Trias i Pujol, Can Ruti, i es troba en estat crític. La baralla ha tingut lloc al voltant de les onze del matí, i hi han actuat quatre unitats del SEM, així com la Guàrdia Urbana de Badalona i els Mossos d'Esquadra, que esperen rebre les diligències.L'alcalde Xavier Albiol ha lamentat en una piulada que una discussió entre joves, on uns han increpat uns altres, ha deixat un ferit per navalla i que l'agressor és un noi de 14 anys que està «totalment localitzat».