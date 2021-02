Dos morts en estavellar-se l'avioneta en què viatjaven prop de l'aeròdrom d'Algodor, a Toledo

Les víctimes són un home de 65 anys i una dona de 23

Dues persones, un home de 65 anys i una dona de 23, han mort aquest matí de diumenge en estavellar-se l'avioneta en la qual anaven prop de l'aeròdrom de Algodor, en el terme municipal de Toledo.Segons ha informat a Efe el servei d'urgències i emergències 112, l'avís per l'accident de l'avioneta s'ha rebut a les 12.11 hores d'aquest matí i l'aparell s'ha localitzat en la finca Majazala.Fonts de la Delegació del Govern a Castella-la Manxa han explicat a Efe que va ser un testimoni que va presenciar l'accident el que va avisar de l'ocorregut i han afegit que la Policia Nacional està fent els tràmits i diligències oportuns i ha avisat als tècnics d'Aviació Civil, que obriran una recerca per a determinar les causes de l'accident.Els morts són un home de 65 anys i una dona de 23 que ocupaven l'avioneta a motor, que procedia de l'aeròdrom de Algodor.En l'operatiu també han participat agents de la Guàrdia Civil, els bombers de Toledo i els sanitaris de l'helicòpter medicalitzat.