Detinguts un veterinari i un criador a Granada por tallar les cordes vocals a 10 gossos

Als presumptes autors se'ls imputen 31 delictes.

Actualitzada 07/02/2021 a les 11:28

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació Taciturno, desenvolupada a Granada, ha procedit a la detenció del responsable d'una granja de gossos del terme municipal de Santa Fe i d'un veterinari granadí, que havien mutilat a deu gossos que estaven a la venda tallant-los les cordes vocals. En l'operació s'han intervingut prop de 500 gossos de diferents races.Aquesta operació està relacionada amb les recerques desenvolupades el passat dia 21 de novembre de 2020 en Hortes del Genil (Granada), on agents del Servei de Protecció de la Naturalesa van descobrir una granja clandestina on també els tallaven les cordes vocals als gossos de raça pomerania rus i bichón maltès.En aquesta operació, els agents van descobrir una granja de gossos en el qual hi havia 98 cans de diferents races: Caniche, pomerania, chihuahua, bichón maltès i spitz, aparentment ben cuidats i en bon estat de salut, si bé alguns d'ells no podien bordar perquè els havien tallat les cordes vocals.Continuant amb les recerques, els agents del Seprona van descobrir d'una banda, que alguns dels gossos intervinguts pertanyien o havien pertangut a una granja de Santa Fe, i, d'altra banda, que el criador clandestí havia treballat abans en aquesta granja.Amb aquestes dades, els agents van decidir inspeccionar la granja de Santa Fe juntament amb tres inspectors veterinaris de l'Oficina Comarcal Agrària d'aquesta última localitat, descobrint 479 gossos de diferents races, 10 dels quals mostraven símptomes clars que els havien tallat les cordes vocals.Gràcies a la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Granada, els gossos sospitosos d'haver estat mutilats es van traslladar a una clínica veterinària de Santa Fe perquè fossin examinats pel veterinari titular i es comprovés si havien estat cordectomizats.Els informes veterinaris van determinar que els 10 gossos examinats els havien tallat les cordes vocals. Cal destacar que la cordectomía és una pràctica quirúrgica que requereix anestèsia general, coneixements exhaustius d'anatomia, cirurgia i farmacologia, i que si no està duta a terme per un veterinari i amb una fi terapèutica, per la qual cosa es tractaria d'una pràctica d'intrusisme professional i de maltractament animal.D'altra banda la Guàrdia Civil, ha descobert que a 21 gossos els havien implantat el microxip d'altres gossos. Aquesta pràctica té com a fi donar cobertura legal a animals de procedència desconeguda i això només pot realitzar-ho un veterinari.Als presumptes autors se'ls imputen 10 delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna per maltractament animal i 21 delictes de falsedat documental. Així mateix, al propietari de la granja se li imputa un delicte d'intrusisme professional en descobrir que havia exercit de veterinari sense ser-ho. Els gossos intervinguts han quedat a disposició judicial en les pròpies instal·lacions de la granja.