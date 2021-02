Un nen de 13 anys fereix amb arma blanca a un altre de la seva mateixa edat a Zaragoza

Un grup de veïns va alertar dels fets als serveis d'emergències

Actualitzada 06/02/2021 a les 19:26

Un nen de 13 anys va patir ferides de diversa consideració després de ser atacat per un altre menor de la seva mateixa edat que portava una arma blanca, després d'una baralla entre tots dos registrada sobre les 20.00 hores d'ahir al carrer Oviedo, en el barri de Torrero (Zaragoza).Segons han informat a Efe fonts judicials, la veu d'alerta va ser donada a través d'una anomenada al servei d'emergències del 112 per un grup de veïns que van atendre de manera immediata al menor ferit, que presentava corts en els dos braços i a l'esquena.Els agents desplaçats a la zona van poder parlar amb el menor abans del seu trasllat en ambulància a l'Hospital Infantil de la capital aragonesa, i aquest els va informar del nom del seu agressor, al qual coneixia prèviament, així com del lloc en el qual vivia amb la seva família.En tractar-se d'un menor no imputable donada la seva edat, els agents van redactar un informe amb el testimoniatge del menor i dels testimonis del succés i el van remetre tant al Grup de Menors de la Policia Nacional com a la Fiscalia de Menors.