Troben mort al futbolista uruguaià Santiago «Morro» García

Actualitzada 06/02/2021 a les 20:34

El futbolista uruguaià Santiago «Morro» García va ser trobat mort en el seu habitatge de la província argentina de Mendoza (aquest), van informar aquest dissabte a Efe fonts del Godoy Cruz, últim club en el qual va jugar.El davanter de 30 anys es trobava sense equip, ja que el president del Godoy Cruz, José Manzur, havia manifestat que no el tindria en compte per a aquest 2021 malgrat tenir contracte fins a juny.El jugador uruguaià va militar en aquest club les últimes cinc temporades.Després d'haver estat separat del planter, estava analitzant opcions amb el seu representant Daniel Fonseca per a continuar la seva carrera, però, segons van dir a Efe les mateixes fonts, estava tractant de superar un quadre de depressió profunda.Van afegir que, malgrat haver acabat el seu vincle amb el Godoy Cruz, Santiago García es va quedar a Mendoza i estranyava molt a la seva família, que vivia a Montevideo i a la qual no veia per les restriccions a l'Uruguai per la pandèmia del coronavirus.En el futbol argentí, tant el Vélez com els platenses Estudiantes i Gimnasia eren tres clubs que havien demostrat interès a contractar el golejador, que a més comptava amb opcions de tornar a l'Uruguai, jugar a Xile i al Brasil.García havia debutat en el Nacional de Montevideo (va tenir dues etapes: 2008/11 i 2013/14) i en la seva carrera va passar per Athletico Paranaense del Brasil (2011/12), Kasimpasa de Turquia (2012/13) i River Plate de l'Uruguai (2014/16), abans de desembarcar en el Godoy Cruz.El cas va quedar a càrrec de la fiscal Claudia Ríos, que va determinar les perícies en l'habitatge on residia Santiago García per a esbrinar la causa de la mort.Amb 51 gols, García és el màxim golejador en la història del Godoy Cruz en Primera Divisió, encara que en l'última Copa Diego Maradona havia disputat sis partits, tres d'ells com a titular i no havia marcat.Va ser també el màxim artiller del Torneig Obertura de l'Uruguai en 2010 amb 15 punts i de la Superliga l'Argentina 2017-18 amb 17 gols.