Presó i valoració psiquiàtrica per a autor d'apunyalament en Albolote

L'home va ser detingut ahir per la mort a punyalades d'una dona en un establiment del Polígon Juncaril

Actualitzada 06/02/2021 a les 17:43

El Jutjat d'Instrucció 4 de Granada, en funcions de guàrdia, ha decretat l'ingrés a la presó i una anàlisi de valoració psiquiàtrica a l'home detingut ahir per la mort a punyalades d'una dona en un establiment del Polígon Juncaril en Albolote (Granada).Fonts judicials han informat a Efe que l'ingrés a la presó es produeix de manera provisional, comunicada i sense fiança, i que el detingut està acusat d'homicidi i resistència a l'autoritat.D'igual manera, el jutge ha ordenat que sigui sotmès a una valoració psiquiàtrica per part dels serveis mèdics del centre penitenciari i s'ha inhibit en favor del Jutjat d'Instrucció número 3, que serà el encarregat de continuar amb la recerca judicial.Els fets es van produir aquest divendres sobre les 10.40 hores en un establiment del Polígon de Juncaril, en Albolote, en l'empresa Manufactures Químiques Aquasol, dedicada a productes per al manteniment de piscines, segons van indicar a Efe fonts pròximes a la recerca.Pel que sembla, el fill del propietari va apunyalar en el pit a una empleada del local. Després de l'agressió, l'home va fugir, però va ser detingut poc després per la Guàrdia Civil quan sortia de la casa dels seus pares, en una urbanització de Albolote, on havia anat per a rentar-se i canviar-se de roba.L'arma utilitzada per l'agressor va ser localitzada també dins d'una piscina situada en l'empresa.Els investigadors van descartar inicialment que es tractés d'un cas de violència masclista perquè, segons els treballadors, no existia ni havia existit relació sentimental entre tots dos.La dona va ser traslladada a la Unitat de Vigilància intensiva de l'Hospital de Traumatologia de Granada, on va ser intervinguda, encara que finalment va morir sobre les 19.00 hores d'aquest divendres, segons fonts sanitàries.