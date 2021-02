Els Mossos denuncien un home de l'Alt Camp per amenaçar independentistes amb un rifle a través de Twitter

La policia li ha intervingut vuit armes de foc que tenia a casa seva

Actualitzada 07/02/2021 a les 17:39

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment aquest diumenge a la comarca de l'Alt Camp un home per difondre un vídeo a través de Twitter en què presumptament amenaça independentistes exhibint un rifle. La policia catalana ha localitzat l'home, l'ha portat a comissaria a declarar i posteriorment ha anat a casa seva, on li ha intervingut vuit armes de foc.En el vídeo, l'individu diu amb un rifle a la mà que «s'està preparant per al diumenge, per si a algun «perruflauta» d'aquests apareix amb una bandereta com els de Les Borges» -en al·lusió als independentistes que divendres van desplegar una estelada gegant a tocar d'un estand de VOX-. L'home ha estat denunciat per llançar amenaces a través de les xarxes socials.