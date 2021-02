A presó tres lladres per 10 assalts en domicilis de Barcelona

Monedes i bitllets de col·leccionista i rellotges d'alta gamma

La investigació neix arran d'unes identificacions en l'àmbit de la prevenció delictiva per part d'efectius de paisà durant l'estiu passat. Gràcies a aquestes identificacions prèvies es va poder relacionar un dels detinguts en diferents robatoris comesos a Badalona a partir d' octubre del 2020 i d altres a diversos indrets de Barcelona i la seva àrea metropolitana. La forma d'actuar dels pispes mantenia sempre el mateix denominador comú: accedien a cases adossades o edificis escalant la façana i després forçaven les finestres del domicili. Una vegada a l'interior, el seu objectiu era bàsicament diners, així com joies i rellotges que posteriorment venien al mercat negre, amb l'objectiu d'aconseguir efectiu i enviar diners al seu país d'origen.El grup criminal estava assentat a Barcelona i una vegada fixaven els seus objectius utilitzaven vehicle propi o fins i tot transport públic -si no anaven en cotxe, podien moure s a peu o en autobús- en funció de si actuaven a la capital catalana o a alguna localitat de l'àrea metropolitana. Dos dels integrants eren els que accedien als immobles i el tercer membre feia tasques de conductor. Dels dos primers, un té diversos antecedents per delictes contra el patrimoni a Itàlia i l'altre antecedents per furts a les autopistes, amb una ordre d'allunyament de l'AP-7 inclosa. El dia 2 de febrer els investigadors es van assabentar que un dels membres del grup tenia intenció d'abandonar el país.Per això, es va establir un operatiu policial que va permetre detenir-lo a l'Aeroport Barcelona-El Prat quan intentava agafar un avió per abandonar el país. El mateix dia es van detenir els altres dos membres del grup i es va realitzar l'entrada als seus domicilis a Barcelona. Durant l'escorcoll es van recuperar diferents objectes provinents dels robatoris, principalment aquells que al grup li havia estat més difícil col·locar al mercat il·lícit, com ara unes monedes i bitllets de col·leccionista que havien robat en un dels domicilis assaltats. Els agents també van recuperar vuit rellotges, la majoria dels quals de gamma mitja o alta.