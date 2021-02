Un forat de més de tres metres d'alt s'empassa un cotxe amb el conductor dins

El conductor ha pogut sortir pel seu propi peu

Actualitzada 05/02/2021 a les 18:39

Un home de 36 anys ha resultat ferit de caràcter lleu aquest divendres en caure per un forat a terra el vehicle que conduïa quan circulava per una rotonda del municipi de Majadahonda, Madrid, segons ha indicat a Efe un portaveu d'Emergències 112.L'accident s'ha produït sobre dos quarts d'una del matí en una rotonda del carrer de Las Norias, amb molt de trànsit atès que és una via de sortida a l'autovia de la Corunya (A-6).Encara que el forat tenia «tres o quatre metres» de profunditat, segons les fonts, el conductor ha pogut sortir pel seu propi peu.No obstant això, segons els sanitaris del servei d'urgències que l'ha atès, l'home presentava dolor cervical i ha estat traslladat amb pronòstic lleu a l'hospital Puerta de Hierro.Els Bombers de la Comunitat de Madrid han acordonat i assegurat la zona pel risc que existeix que el clot es faci més gran.Per treure el vehicle del forat ha estat requerida la intervenció d'una grua de grans dimensions.L'alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, ha escrit al seu compte de Twitter que els serveis municipals estan investigant les causes de l'incident, encara que tot apunta al fet que es deu a filtracions d'aigua al subsòl, ha avançat.