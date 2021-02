Li clava tres punyalades a un veí que es va negar a donar-li nou euros

La víctima va rebre dues punyalades al costat i una al cap

Actualitzada 05/02/2021 a les 14:00

Agents de la Guàrdia Civil han detingut a Puerto Serrano (Cadis) a un home com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa. El detingut va assestar tres punyalades a un veí que es va negar a donar-li els nou euros que portava per comprar medicaments.Segons ha explicat la Guàrdia Civil en una nota, el detingut, que pertany a un conegut clan de la localitat, el va amenaçar que si denunciava el succeït el seu pare el mataria quan sortís de presó, on es troba complint condemna per un homicidi amb arma de foc. La víctima va haver de ser traslladada a l'Hospital de Villamartín per a ser atès de dues punyalades al costat i una al cap.Els fets van ocórrer aquest dijous gairebé a la mitjanit, quan un veí de la localitat es dirigia a una farmàcia de guàrdia per comprar una medicació que necessitava. En un determinat moment se li va acostar un jove pertanyent a un conegut clan familiar relacionat amb nombrosos delictes de tota mena, el qual li va exigir els diners que portés ensenyant-li un ganivet de cuina.Després de manifestar la víctima que només portava nou euros per comprar una medicació que necessitava i que no li podia donar els diners, l'agressor el va apunyalar, ferint-lo dues vegades al costat dret i una al cap, iniciant-se un forcejament on la víctima va poder treure el ganivet a l'agressor.En veure's desarmat, l'ara detingut va emprendre la fugida, no sense abans amenaçar a la seva víctima perquè no presentés denúncia, ja que si ho feia, el seu pare, ingressat a la presó, per un homicidi amb arma de foc, el mataria en el moment que sortís de presó.La víctima va anar al centre de salut per a ser atès, sent traslladat en ambulància a l'hospital de Villamartín per a rebre un tractament més adequat.Personats a l'hospital una patrulla de la Guàrdia Civil, van recaptar les dades i circumstàncies dels fets, procedint a realitzar una reconstrucció de l'ocorregut i recaptant imatges de les càmeres de seguretat existents a la zona que van corroborar la versió de la víctima, per la qual cosa de manera immediata es va procedir a la detenció del jove de 20 anys i amb nombrosos antecedents delictius.