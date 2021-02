Detingut un noi de 20 anys per matar al mig del carrer a un home

Un agent dels Mossos que estava fora de servei va poder detenir al presumpte autor de l'agressió mortal

Actualitzada 05/02/2021 a les 14:06

Els Mossos d'Esquadra han detingut a un noi, de 20 anys i nacionalitat espanyola, per l'homicidi d'un home al qual va atacar anit a la via pública, al barri del Guinardó de Barcelona.Segons informen els Mossos en un comunicat, els fets van ocórrer al voltant de les 21.30 hores quan el detingut va atacar a un home al carrer, causant-li lesions d'extrema gravetat.Un agent dels Mossos que estava fora de servei va poder detenir al presumpte autor de l'agressió mortal poc després del crim.Una dotació del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que es va desplaçar al lloc va intentar reanimar a la víctima, però finalment va acabar morint a conseqüència de les greus lesions.Agents de l'Àrea de Recerca Criminal de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona s'han fet càrrec de la recerca per aclarir les circumstàncies del succés.Segons informa El Periódico, el detingut hauria clavat un ganivet a la víctima mentre l'atracava a la cantonada de la Ronda Guinardó amb el carrer Tèlegraf de la capital catalana.El mort, que va ser apunyalat davant del portal de casa seva, és un home d'uns 50 anys d'origen xinès que portava 20 anys residint a Espanya i que treballava en un basar pròxim, precisa el rotatiu citant fonts del seu entorn.Després de l'homicidi, els Mossos van acordonar la zona i agents de la policia científica van recollir mostres biològiques a la vorera on va morir la víctima.