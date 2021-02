Detingut un home a Girona quan intentava ocupar un pis obrint la porta amb una radial

L'Ajuntament de Girona va llançar una campanya que va difondre a través de les xarxes socials i del web del consistori. Al vídeo, on apareix l'alcaldessa Marta Madrenas, es posa sobre la taula la problemàtica i es donen consells per evitar aquest tipus de situacions.Es va gravar en un bloc de pisos de Can Gibert del Pla i el seu entorn, un punt on la relació entre veïns i policia ha permès actuar davant d'ocupacions conflictives i impedir que es consolidessin.La immediatesa en aquestes casos és molt important per evitar que les ocupacions es facin efectives. Per això, cal que els veïns avisin ràpidament la Policia Municipal al 092 i així els agents poden enxampar-los «in fraganti». Aquest és un dels missatges que l'intendent de la Policia, Joan Jou, dona al vídeo de la campanya contra les ocupacions il•legals.