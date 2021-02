Salven 'in extremis' una dona que estava sent asfixiada pel seu marit a Saragossa

Els Bombers van haver de forçar la porta mentre ella estava sent agredida

Agents de la Policia Nacional de Saragossa han salvat la vida d'una dona que estava sent asfixiada a l'interior de l'habitatge pel seu marit, que ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.Els fets van succeir al voltant de les 09.45 hores d'aquest passat dimarts quan la trucada d'un ciutadà va alertar a la sala del 091 que estava sentint forts crits d'una dona que demanava socors des de l'interior d'un habitatge en el barri del Raval de la capital aragonesa.Al lloc es van desplaçar agents pertanyents al grup motoritzat «Centellas» de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana, que van comprovar que la dona sol·licitava ajuda des de l'interior d'un pis, per la qual cosa van demanar la presència dels bombers davant la impossibilitat d'accedir al domicili per a franquejar la porta, va informar la Prefectura Superior de Policia d'Aragó.Ja dins de l'habitatge, els agents van localitzar al matrimoni a l'interior del bany i van apreciar evidents marques en el coll i els braços de la dona, de 68 anys, que presentava un gran estat de nerviosisme. Va ser assistida per una ambulància al propi domicili i posteriorment traslladada per un familiar fins a un hospital.Els agents van detenir al seu marit, de 76 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, qui va passar aquest dimecres a la disposició del Jutjat de Violència sobre la Dona número u de Saragossa, que va decretar la seva posada en llibertat.