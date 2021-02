Una jugadora explica el calvari després que es filtressin fotografies íntimes seves

Actualitzada 04/02/2021 a les 21:37

La jugadora del Crystal Palace Leigh Nicol ha relatat en una entrevista a Sky Sports el calvari que va sofrir en 2019 quan, amb tot just 18 anys, va ser avisada que unes fotos seves intimes havien estat robades i publicades en una pàgina web per a adults, tal com ha recollit 20 Minutos.En aquells mesos, Nicol jugava a les categories inferiors de la selecció d'Escòcia i l'episodi va fer fins i tot que perillés la seva carrera futbolística.«No volien que el meu nom s'identifiqués amb el seu club i amb la seva marca», explica la jove, sobre diversos equips que van rebutjar el seu fitxatge després de conèixer el problema de les fotos.La situació va portar a la jugadora a enfonsar-se en una profunda depressió: «Puc entendre per què la gent se suïcida per coses com aquesta perquè jo no sé com vaig aconseguir superar-ho», comenta.Per sort, Leigh va demanar ajuda i va aconseguir superar la seva malaltia: «Va ser necessari un canvi de perspectiva i envoltar-me de la gent adequada. Sense ells estic segura que tot seria diferent».Encara que, això sí, assegura que encara avui dia rep comentaris sobre aquest tema: «Encara rebo comentaris. Almenys un per nit. És frustrant que em reconeguin només per això».