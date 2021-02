La «influencer» negacionista que donava festes i defensava les aglomeracions mor per coronavirus

Ygona Moura estava en coma induït des de fa més d'una setmana.

Actualitzada 31/01/2021 a les 19:15

Ygona Moura, la influencer brasilera que es va fer famosa per negar el coronavirus, que donava festes i que defensava les aglomeracions, ha mort a causa de la Covid-19, segons han anunciat els seus familiars en Instagram. Segons informa 20minutos.Moura estava ingressada greu, intubada i en coma induït en la Unitat de Vigilància intensiva de l'Hospital Cidade Tiradentes, en Sao Paulo, des de fa ja més d'una setmana.La jove, que havia compartit en les seves xarxes socials com sortia de festa malgrat la pandèmia i havia rebut nombroses crítiques sobre aquest tema, havia estat hospitalitzada a penes uns dies abans d'haver entrat en coma.Finalment, la influencer, de 22 anys d'edat, va perdre la vida el 27 de gener, després que ella mateixa demanés des de les xarxes socials el suport dels seus fans i que els seus familiars demanessin que resessin per ella.La mare va haver de sortir al pas de les crítiques que va rebre quan es va conèixer el seu ingrés que no casava amb el seu estil de vida durant la pandèmia. La dona va reconèixer que la seva filla havia comès errors dels quals estava aprenent.El Brasil és un dels països del món més assotats per la pandèmia: va registrar oficialment aquest dissabte 58.462 nous casos i 1.279 morts relacionades a la Covid-19. Des del primer contagi, el 26 de febrer, i de la primera mort, el 12 de març, tots dos en Sao Paulo, el país suma ara 9.176.975 casos confirmats i totalitza 223.945 òbits.