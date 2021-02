Investiguen la mort d'un home trobat emmanillat a la seva casa de Chapela

L'home de 51 anys va ser trobat després de l'avís d'un conegut

La Policia Nacional investiga la mort d'un home el cadàver del qual va ser trobat emmanillat a la seva casa de Chapela, en el municipi de Redondela (Pontevedra) en la tard nit d'aquest dissabte.Segons han informat fonts de la recerca, que es troba baix secret de sumari, es tracta d'un home de 51 anys que va ser trobat mort en el seu domicili després que un conegut donés avís, estranyat de no tenir notícies seves des de feia diversos dies.Quan la Policia es va traslladar a l'habitatge van trobar el cadàver, que estava emmanillat, per la qual cosa s'ha obert una recerca per a aclarir les causes d'aquest succés, en el qual tot apunta a una mort violenta, i sobre el qual s'ha decretat el secret del sumari.