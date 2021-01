A presó 9 mesos per colpejar a la seva dona perquè el molestaven els seus roncs

L'home de Ceuta no podrà apropar-se a la dona durant un any i nou mesos

Un home, veí de Ceuta, ha estat condemnat a nou mesos de presó per haver colpejat en la cara a la seva dona mentre dormia perquè el molestaven els seus roncs i no podrà apropar-se a ella durant un any i nou mesos.Segons la sentència del Jutjat penal número 2 de la ciutat autònoma, els fets es van produir al desembre de 2020 quan la dona va denunciar al seu marit per haver-li propinat dos cops de puny mentre dormia al·legant que estava roncant.L'acusat, A.A., que va ser jutjat aquesta setmana per un delicte de maltractaments, va declarar en la vista oral que estava adormit i a causa d'un fort dolor que va sentir en una cama va tenir un espasme i li va donar en la cara a la seva dona amb la mà però «sense voler».L'agredida va comptar una versió totalment diferent, ja que va dir que li va propinar un cop de puny en la cara i que en despertar-se i preguntar-li per la seva acció li va donar un altre cop i li va dir que el molestava amb els seus roncs.En la vista oral, la metge d'Urgències on va ser atesa la dona va deixar clar que els cops s'havien produït de manera conscient i per un cop de puny intencionat, a més d'assenyalar que l'agredida va manifestar que no era la primera vegada que el seu marit li pegava.