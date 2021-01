Detingut a Vigo per connectar-se a wifis alienes i divulgar material pedòfil

L'home de 31 anys utilitzaba la xarxa social Discord per enviar el material i utilitzava wifis alienes per dificultar la seva captura

La Guàrdia Civil ha detingut a un veí de Vigo de 31 anys a què acusa de divulgar material pedòfil a través de la xarxa social Discord i per a això es connectava, presumptament, a wifis de domicilis particulars per a dificultar que poguessin seguir el seu rastre.Va ser dimarts passat quan es va produir el seu arrest com a presumpte autor d'un delicte de corrupció de menors, i després de passar a disposició judicial va quedar en llibertat amb càrrecs, han informat fonts de l'institut armat.El detingut s'aprofitava dels serveis oferts per la plataforma Discord, on es reunien més de 500 usuaris de diferents països, per a compartir arxius de contingut pedòfil des de diferents adreces IP pertanyents a proveïdors de serveis espanyols.Els investigadors van esbrinar que utilitzava connexions wifi instal·lades en domicilis d'altres usuaris per a recopilar i compartir imatges de contingut pedòfil, amb el que dificultava contrastar la seva identitat.Una vegada localitzat va ser detingut i el seu domicili va ser objecte d'un registre en el qual la Guàrdia Civil es va confiscar d'un ordinador portàtil i dos telèfons mòbils.L'operació va ser a càrrec de l'equip de recerca tecnològica de la Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Corporació Nordamericana National Center For Missin&Exploted Children, la missió de la qual és reduir l'explotació sexual infantil i la protecció de víctimes d'actes que afecten la seva integritat física i moral.La Guàrdia Civil recorda als pares que han d'assegurar-se que els encaminador wifi instal·lats en les seves llars comptin amb claus segures, després de canviar les que porten de fàbrica.També alerta d'una disminució abrupta de la velocitat de connexió com a indici de ser objecte d'accions delictives en internet, com la suplantació de la identitat, estafes de vendes en línia, apologia de temes compromesos o distribució de pornografia infantil.