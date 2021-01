Detingut per abusar de dona quan creuaven un pas de vianants a Barcelona

L'home també va intentar agredir als agents i va llançar insults masclistes contra la metge que li va atendre

Un home ha estat arrestat a Barcelona acusat d'abusar sexualment d'una dona quan tots dos creuaven un pas de vianants a la plaça de Catalunya, qui a més, una vegada detingut, va intentar agredir als agents i va llançar insults masclistes contra la metge que li va atendre.Fonts de la Guàrdia Urbana de Barcelona han informat a EFE aquest dissabte que l'home està acusat d'abusos sexuals, atemptat contra els agents de l'autoritat i per un delicte d'odi de caràcter masclista.El succés, segons les mateixes fonts, va tenir lloc sobre les tres de la tarda d'aquest divendres en la cèntrica plaça de Catalunya quan l'home va agredir a la dona, major d'edat i de nacionalitat espanyola, en un pas de vianants.La víctima va denunciar el fet a la Guàrdia Urbana, els agents de la qual van localitzar a l'agressor assegut en un banc de la citada plaça. Quan anaven a procedir a la seva detenció, l'home, de nacionalitat espanyola, es va resistir i va insultar als policies.Una vegada dins del cotxe policial, el detingut va intentar autolesionar-se, colpejant-se el cap amb la mampara del vehicle, per la qual cosa va ser traslladat a un centre d'atenció primària per a ser atès.En aquest centre, l'home va ser atès per una doctora, davant la qual va mantenir una actitud agressiva i a la qual va insultar, per la qual cosa també ha estat denunciat per un delicte d'odi de caràcter masclista.