Amputen una cama a un futbolista després de rebre l'impacte d'un llamp

El mexicà Alain Cuevas no va poder ingressar a cap hospital de la Ciutat de Mèxic per la saturació per contagis de covid-19.

Actualitzada 30/01/2021 a les 21:01

Alain Cuevas, futbolista mexicà de 23 anys del Ciervos FC de la Segona Divisió Premier del futbol mexicà, ha perdut la seva cama esquerra després de rebre un llamp i rebre una descàrrega elèctrica que li va entrar pel cap i li va sortir pel peu. Segons informa 20minutos.La crisi sanitària va impedir Cuevas ingressar en cap hospital de Ciutat de Mèxic a causa de la saturació per contagis de covid-19, havent de ser traslladat a Culiacán, on va arribar un dissabte però va haver d'esperar tot el cap de setmana fins a poder ser tractat per metges especialistes al dilluns següent.«El meu peu esquerre fet xixines i el cirurgià i els doctors, com ha de ser, van ser sincers i directes amb mi i els meus pares. El que ens van dir era que m'havien d'amputar el peu, perquè estava massa infectat i si no s'operava posaria en risc la meva vida», va explicar Cuevas en el seu compte personal de Facebook.«Al principi els meus pares no volien, volien una segona opinió, perquè ells saben el que significa el futbol per a mi, però els doctors deien que no hi havia temps. En aquest moment passaven milers de coses pel meu cap, pensava que ja s'havia acabat la meva carrera futbolística, que va ser curta, amb tot el que vaig batallar per a poder arribar a trepitjar un camp de manera professional, pensava en la meva família, en què si em movien d'aquí serien més despeses… Em qüestionava una i mil coses, però vaig haver de calmar-me i tranquil·litzar-me, i el que vaig fer va ser encomanar-me i confiar en Déu, em vaig posar a la seva disposició, que ell és molt poderós i sap per què fa les coses. Tot té un propòsit en la vida», va continuar relatant el futbolista.Finalment, Alain Cuevas va prendre una decisió que li canviarà la vida, però de la qual assegura haver après una lliçó que li va fer entendre la situació. «Prengui la decisió, perquè sóc major d'edat, que m'amputessin el peu esquerre i en aquest moment vaig tenir una gran lliçó de vida. Encara que m'agradés tant fer alguna cosa, practicar un esport, o X cosa que facis, mai has de posar-lo per sobre de la teva vida».