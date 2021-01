Tres detinguts a Sevilla per pactar un matrimoni forçós amb una menor implicada

Van pactar l'operació en 3.000 euros

Actualitzada 29/01/2021 a les 14:20

La Guàrdia Civil ha detingut a Sevilla a tres persones per suposadament vendre una menor en un pacte de matrimoni concertat. Es tracta de la mare de la menor i els pares de la seva parella, que van pactar l'operació en 3.000 euros, segons informa en comunicat.Els fets es van iniciar el passat dia 8 de gener quan es va tenir coneixement, per mitjà d'una professora, del lliurament d'una menor per la «celebració d'un matrimoni forçat». En aquest sentit, va ser la docent qui va comunicar a la Guàrdia Civil que una antiga alumna seva, de nacionalitat romanesa, s'havia posat en contacte amb ella, a través de l'aplicació Messenger, per a explicar-li que es trobava a Sevilla i «que havia hagut d'acceptar un matrimoni pactat per decisió de la seva mare».La menor va tornar a intercanviar missatges amb la professora, qui ja estava en contacte amb la Guàrdia Civil per organitzar la fugida de la jove de l'habitatge familiar del seu marit, a Villaverde del Río (Sevilla). La menor va poder sortir de la casa entre les 04.00 i les 05.00 hores i va ser recollida i traslladada a un centre de menors per agents pertanyents a policia judicial de la Guàrdia Civil.Després de la recerca preliminar i l'exploració de la menor, tots els indicis van apuntar a la celebració d'un matrimoni forçós de la nena a Zamora capital, amb un menor de la citada localitat sevillana.En escapar la menor, la seva mare, qui va acordar el matrimoni, es va desplaçar des de Valladolid fins a Sevilla amb la finalitat de localitzar-la i tornar a lliurar-la a la seva nova família política, va ser localitzada pels investigadors a Villaverde del Río, per la qual cosa es va precedir a la seva detenció. Nascuda a Romania i de 37 anys, era veïna de Medina del Campo (Valladolid).Després de la seva detenció i identificats els pagadors, es va procedir a la «detenció dels 'sogres' de la menor», tots dos de nacionalitat rumama i veïns de l'esmentat municipi sevillà.La menor es troba fora de l'àmbit familiar i està tutelada «amb totes les garanties legals», afegeix el comunicat.