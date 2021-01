Denuncien 23 francesos que celebraven una festa en una casa rural de Montferrer i Castellbò

La policia catalana proposa una sanció administrativa pel propietari per permetre el lloguer

Actualitzada 30/01/2021 a les 18:32

Els Mossos d'Esquadra han denunciat aquest divendres cap a les deu de la nit 23 persones de nacionalitat francesa que feien una festa en una casa rural al nucli de població de Bellestar, que pertant al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell). Un veí de la zona ha informat que es feia una celebració il·legal i, en arribar al lloc, els agents han comprovat que els joves tampoc complien amb les mesures de seguretat com portar la mascareta o respectar la distància.Per aquesta raó, la policia catalana ha denunciat als participants de la festa per incomplir les mesures restrictives imposades pel Govern per tal d'evitar contagis per covid-19 i ha proposat una sanció administrativa pel propietari per permetre el lloguer de la casa.