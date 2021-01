Alliberada una dona explotada sexualment en un pis del Raval de Barcelona

Els fets van tenir lloc al migdia de dilluns passat quan el telèfon d'emergències 112 va rebre una trucada d'una dona informant que estava tancada en contra de la seva voluntat, dins d'un immoble del Raval, per tres homes que l'obligaven a prostituir-se. Els mossos que van adreçar-se al lloc van trobar una dona, que des d'una balconada, gesticulava i els demanava socors. Quan els agents van pujar al pis, van sentir a través de la porta, que la dona no podia obrir-la perquè no tenia claus i que l'home que estava amb ella no la deixava sortir.Els agents van accedir a l'interior i, mentre asseguraven l'entorn i comprovaven que els altres dos homes no hi eren, van localitzar en dues habitacions una plantació amb 200 plantes de marihuana. Les dues habitacions estaven preparades per cultivar aquest tipus de plantes amb un sistema de ventilació i de llum que facilitava el seu creixement, a més, de diversos aparells potenciadors de la llum elèctrica que estaven instal·lats de forma irregular i perillosa. Del resultat de l'entrada i escorcoll al domicili van ser intervingudes 217 plantes de marihuana, 10 transformadors de llum i 10 làmpades de llum halògenes d'alta potència.Els agents van detenir el mateix dilluns 25 de gener l'home per un delicte de detenció il·legal, un delicte d'explotació sexual i un delicte contra la salut pública. L'endemà, a partir de gestions policials, els agents d'investigació de Ciutat Vella van identificar un segon autor dels fets i presumpte cap de la banda, al qual van detenir en un altre indret del barri del Raval.