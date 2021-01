Indemnitzen amb 13.000 euros a un home per operar-li del genoll equivocat

Li van operar el genoll dret per una suposada fractura de menisc que no tenia

Actualitzada 28/01/2021 a les 19:48

El Servei Madrileny de Salut (SERMAS) ha decidit indemnitzar amb 13.371 euros a un pacient al qual li van realitzar una intervenció al genoll equivocat -el dret, quan li havien d'operar l'esquerra- i al qual se li va reconèixer una incapacitat del 33 per cent.El pacient, de 53 anys, va acudir a la consulta de Traumatologia de l'Hospital Fundación Jiménez Díaz a causa de forts dolors en tots dos genolls, principalment a l'esquerra, així com per la sensació d'inestabilitat.Per aquest motiu els especialistes van recomanar al pacient fisioteràpia a la zona afectada i realitzar un seguiment amb el seu metge.No obstant això, el dolor al genoll esquerre va continuar augmentant, la qual cosa va portar a l'afectat a acudir de nou al traumatòleg que, després d'una nova valoració, va decidir sotmetre'l a una artroscòpia diagnòstica i de neteja per sanejar aquest genoll.L'home va entrar a l'hospital l'11 de febrer de 2017 per a sotmetre's a aquesta intervenció però en despertar-se de l'anestèsia va comprovar que li havien operat el genoll dret per una suposada fractura de menisc per a la qual no havia ingressat i sense consentiment.Aquesta operació va provocar a l'afectat una parestèsia a la zona intervinguda, intensos dolors i una mobilitat reduïda, que l'obliga a utilitzar bastó.Segons la resolució, difosa per l'advocat del Defensor del Pacient Carlos Sardinero, a pesar que existia una lesió al genoll dret al pacient se li havia proposat realitzar una cirurgia a l'esquerra i a més a la història clínica del pacient no es va especificar el motiu del canvi.Les seqüeles derivades d'aquesta operació van ser valorades per un tribunal de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i se li va concedir al pacient la incapacitat del 33 per cent.