Dos morts a Terrassa per la mala combustió d'una caldera de gasoil

Actualitzada 29/01/2021 a les 08:51

Dues persones han mort a Terrassa (Vallès Occidental) per la mala combustió d'una caldera. Les víctimes són un home de 81 anys i una dona de 76. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 23.22 hores d'aquest dimarts que hi havia dues persones sense vida en un habitatge del carrer Grècia de la ciutat. Fins al lloc, van desplaçar-se quatre dotacions per revisar l'immoble. Els bombers van confirmar que hi havia una alta concentració de monòxid de carboni a l'habitatge, originat per la mala combustió d'una caldera de gasoil. Els Mossos s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes exactes de les morts.