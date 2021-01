Detingut un noi que es feia passar per infermer per robar en hospitals

Robava material informàtic i tecnològic, així com a companys de feina i pacients

Actualitzada 28/01/2021 a les 22:28

Agents de Policia Nacional han detingut a un jove de 28 anys que es va fer passar per infermer en hospitals de Saragossa per robar material informàtic i tecnològic divers, així com a companys de treball i pacients.Segons informa la Direcció General de Policia, el sospitós, R.I.V., va ser detingut a les 07,45 hores del dimarts passat, a la finalització del servei de nit que havia prestat en un hospital de la capital aragonesa en el qual havia estat contractat com a infermer amb documents falsificats.Les fonts citades assenyalen que el detingut s'aprofitava de la falta de personal sanitari qualificat provocada per la pandèmia per coronavirus per optar a llocs de treball com a infermer en hospitals, en els quals presentava fotocòpies de títol universitari i carnet de col·legiat falsificats.Davant les sospites generades, els investigadors van poder verificar que el sospitós no figurava en els registres tant de la universitat com del col·legi d'infermeria que suposadament havien emès els certificats de titulació com a professional sanitari.Pel que sembla, destaquen les fonts referides, una vegada que el fals infermer accedia a la plantilla dels centres, aprofitava les seves jornades de treball per sostreure efectes als pacients i als seus companys, així com material informàtic i tecnològic.Els investigadors van poder determinar que el fals infermer havia treballat en dos hospitals de Saragossa i que en tots dos s'havien produïts robatoris mentre estava de servei.El detingut, amb antecedents similars per fets comesos en centres sanitaris de Barcelona i Gijón, va ser posat en llibertat després de prestar declaració davant el titular del jutjat de guàrdia de la capital aragonesa amb càrrecs per presumptes delictes de robatori amb força, furt i estafa.