Detingut un home a Lleida per maltractar el nadó de quinze mesos de la seva parella

Actualitzada 29/01/2021 a les 10:07

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Lleida de 38 anys per presumptes maltractaments al nadó de quinze mesos de la seva parella. Cap a 5 hores de la matinada de dimarts, la policia va acudir a un pis del Centre Històric de la capital del Segrià després de rebre un avís per uns aldarulls. La parella que hi viu va negar haver-se discutit però els agents van observar al domicili un nadó que presentava lesions evidents. El petit, juntament amb la mare, va ser traslladat pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El personal sanitari va constatar que l'infant tenia diferents cops al cos i va activar el protocol per maltractament infantil. Posteriorment, el nadó va ser derivat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.Al migdia de dimarts, la policia va arrestar al domicili la parella de la mare com a presumpte autor d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i lesions. El detingut, que té antecedents passarà aquest divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) ha assumit la tutela del nadó, després que s'activés el protocol per maltractament infantil.