S'enfronta a 10 anys i mig de presó per violar una noia als lavabos d'una discoteca de Sils

Relacions consentides

Segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia i de l'acusació particular, l'acusat i la víctima es van conèixer aquella mateixa nit a la discoteca Millennium. Es van trobar cap a les quatre de la matinada i van estar «conversant, ballant i fent-se petons».Cap als volts de les sis de la matinada, segons les acusacions, la noia va anar al lavabo i l'acusat la va acompanyar. Aprofitant que la víctima estava d'esquenes a la porta netejant la tassa del vàter i amb els pantalons mig abaixats, l'acusat la va atacar per l'esquena: «Sense que existís cap tipus de consentiment, la va subjectar amb força i agressivament per l'esquena i els braços i la va penetrar tres o quatre vegades».Les acusacions exposen que l'acusat la va continuar agredint «malgrat les reiterades peticions que, cridant, li va fer la víctima per tal que parés i dient-li que li feia molt mal». No es va aturar, recullen fiscalia i acusació particular, fins que la noia va començar a sagnar per les lesions que l'atac li havien causat als genitals.Al judici, que ha començat aquest dimecres a la secció tercera de l'Audiència de Girona, la víctima ha explicat que té pocs records d'aquella nit. No recorda què va passar abans de l'agressió ni bona part del que va passar després. «Només recordo que em va atacar de sobte i que em feia molt mal», ha dit al judici.Després de l'agressió, va sortir fora de la discoteca i va trucar la seva tieta per demanar-li que l'anés a buscar. També es va retrobar amb l'amiga amb qui havia sortit de festa: «Suposo que de la ràbia pel que m'havia passat, li vaig dir que era culpa seva perquè m'havia deixat sola». L'amiga ha explicat que el processat i la víctima li van dir que els deixés «una estona sols» i quan va tornar al lloc uns minuts després havien desaparegut.Fins al lloc s'hi van desplaçar Mossos d'Esquadra i una ambulància que la va traslladar a l'hospital Santa Caterina de Salt. Al judici han declarat els dos tècnics d'emergències sanitàries que la van atendre i la van traslladar. Tot i que actualment la víctima no recorda haver conegut el noi abans de l'agressió, la mateixa matinada sí que va dir a aquests testimonis que havien anat al lavabo amb la intenció de mantenir relacions però que, en el darrer moment, se'n va desdir però l'acusat no li va fer cas. També han explicat que la noia tenia una «hemorràgia molt abundant» i el sagnat continuava actiu mentre la duien a l'hospital.L'acusat, que només ha contestat a les preguntes de la defensa, ha dit que van mantenir relacions sexuals consentides. Segons el seu relat, va veure la noia a dins la discoteca i li va agradar. Llavors, va començar a parlar amb ella i van estar ballant i fent-se petons. Una estona després, van decidir buscar un lloc més íntim per tenir sexe.Continuant amb el seu relat, ha afirmat que la idea inicial era anar al cotxe però finalment van decidir anar al lavabo de dones. Aleshores, van començar a mantenir relacions però es va adonar que «alguna cosa anava malament» i va veure com la noia sagnava amb abundància. Segons el processat, quan la víctima li va dir que parés, va parar.Llavors, diu l'acusat, van sortir del lavabo «abraçats» i es van trobar una coneguda. «Vaig estar una estona allà però vaig veure que no em feia cas i vaig marxar», ha dit.Al judici també han declarat els amics amb qui havia sortit l'acusat. Tots han dit que només van veure com «s'enrotllava» amb la noia i marxaven, i no en van saber res més fins que es van retrobar al final de la nit per tornar amb cotxe cap a Figueres. Només un d'ells ha dit que el processat, de camí al vehicle, li va comentar que havia passat alguna cosa més amb la noia i que havia estat «una ruïna».La fiscalia l'acusa d'un delicte d'agressió sexual i d'un delicte menys greu de lesions i sol·licita 10 anys de presó. L'acusació particular, encapçalada pel lletrat Benet Salellas, eleva la petició a 10 anys i mig. En concepte de responsabilitat civil reclama que indemnitzi la víctima amb 12.000 euros i que la discoteca també en sigui responsable per no tenir vigilància a l'entrada dels lavabos.La defensa, exercida per l'advocat Josep Maria Pino, demana l'absolució. El judici continuarà demà a l'Audiència de Girona.