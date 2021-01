Detingut per mossegar a dos agents que li van requerir que es posés la mascareta

L'home té uns 80 anys

Actualitzada 27/01/2021 a les 18:23

Un home d'uns 80 anys ha estat detingut en Dumbría (la Corunya) després de mossegar a dos agents de la Guàrdia Civil que el van instar a posar-se la màscara quan passejava pel carrer desproveït d'ella, segons van informar fonts de la recerca.L'home caminava sense mascareta per una vorera pròxima al seu habitatge a Ézaro sobre dos quarts de dues de la tarda, quan una patrulla de la Guàrdia Civil que en aquest moment circulava pel poble li va cridar l'atenció perquè se la posés.L'home els va respondre de males maneres i, després de baixar-se els agents del vehicle, es va abalançar sobre ells i els va agredir a mossegades, afegeixen les fonts, que indiquen que l'octogenari no va resultar ferit.Immediatament va ser detingut per desobediència i atemptat a agents de l'autoritat i roman en dependències de la Guàrdia Civil, per la qual cosa previsiblement passarà avui a disposició judicial, conclouen les mateixes fonts.El delegat del Govern a Galícia, Javier Losada, va avisar ahir que la «preocupant» situació que ha generat la pandèmia de la covid «exigeix màxim rigor» en la vigilància de les normes de lluita contra el virus, i per això ha instat les Forces i Cossos de Seguretat al fet que «no els pot tremolar la mà» i tinguin «permissivitat zero» amb els qui incompleixin les restriccions.