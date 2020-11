Detingut un home per l'assassinat de la seva dona i cinc fills a Sud-àfrica

El detingut, d'origen zimbabuès, s'havia amagat a la casa d'un familiar

La Policia ha detingut al marit d'una dona assassinada aquesta setmana amb una destral al costat dels seus cinc fills a Sud-àfrica, un home de nacionalitat zimbabuesa que estava en parador ignorat i al qual la Policia acusa dels crims, van informar les forces de seguretat.«El sospitós encara no ha estat interrogat pels detectius per a establir la veritat dels tràgics assassinats amb destral de la seva dona i dels cinc nens. Es creu que en el moment de l'arrest el sospitós s'estava preparant per a fugir de Sud-àfrica al seu país d'origen», va assenyalar la Policia aquest divendres en un comunicat.L'home, la identitat del qual no s'ha divulgat, va ser localitzat el dijous a la nit, amagat en l'habitatge d'un familiar, i haurà de comparèixer per primera vegada davant el jutge dilluns que ve.Els assassinats dels quals se l'acusa van passat la nit del dimarts a la localitat de Dabekweni, a la regió del Cap Oriental (al sud-est), on la família tenia la seva casa.La dona assassinada tenia 42 anys i els cinc nens tenien edats compreses entre els sis mesos i els deu anys. En el lloc del succés es va trobar la destral que presumptament es va usar per a matar a les víctimes.Les tràgiques morts han causat commoció a Sud-àfrica, no sols per la brutalitat de l'incident, sinó perquè va sortir a la llum aquest dijous, l'endemà de la celebració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona (25 de novembre).El Govern de Sud-àfrica, un país en el qual la violència contra les dones i els nens és un gran problema social, havia aprofitat a més aquest 25N per a llançar una campanya nacional de 16 dies d'activisme per a conscienciar sobre aquesta xacra.«És inconcebible que just en l'obertura dels 16 Dies d'Activisme ens despertem amb aquest horrible i angoixant incident. Qualsevol que estigui darrere d'aquests repugnants i malvats assassinats ha de ser trobat sense demora», va assenyalar el comissari Liziwe Ntshinga després de conèixer-se els crims.Malgrat les recurrents protestes d'associacions de dones a Sud-àfrica, especialment del moviment 'Am I next?' (Sóc la següent?), i de les repetides promeses del president sud-africà, Cyril Ramaphosa, de convertir aquesta xacra en una prioritat nacional, la violència contra les dones i els nens continua sent un front sense avanços a Sud-àfrica.Les últimes estadístiques oficials apunten que, l'any transcorregut entre abril de 2019 i març de 2020, a Sud-àfrica va haver-hi 2.695 feminicidis i una mitjana d'unes 116 violacions denunciades cada dia, si bé les pròpies autoritats reconeixen que les xifres reals podrien ser encara majors.